Open Arms, Tribunale accusa Salvini: plurimo sequestro di persona. L’ex ministro: difesa Patria dovere di tutti (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Senato conceda l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini “per avere, nella sua qualità di ministro dell'Interno pro-tempore, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 107 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 e il 15 agosto” a bordo della nave Open Arms. Lo chiede il Tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta inviata a Palazzo Madama. L'accusa nei confronti del leader della Lega è di “plurimo sequestro di persona aggravato”.Intanto, l'ufficio di presidenza della Giunta delle immunità del Senato, ha deciso che il 27 febbraio nel pomeriggio si voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell`ex ministro dell`Interno Matteo Salvini, leader della Lega, per il ritardato sbarco dei migranti soccorsi dalla nave Open Arms. Sulla richiesta inquestione, inoltrata a palazzo ... ilfogliettone

