Omofobia nel calcio, il messaggio di Ekdal: “Molti calciatori si nascondono perché hanno paura degli insulti” | VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Omofobia nel calcio, il messaggio di Ekdal: “Molti calciatori hanno paura” “L’omosessualità nel calcio è un tabù: i calciatori si nascondono, perché hanno paura di insulti e reazioni negative”: a parlare è Armin Ekdal, centrocampista della Sampdoria e della Nazionale svedese, che è intervenuto oggi con un video durante un evento al Parlamento europeo di Bruxelles sull’Omofobia nel mondo dello sport. Il convegno è stato organizzato da Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, Tomasz Frankowski, europarlamentare del Ppe e Marc Tarabella, del gruppo S&D. Il messaggio di Ekdal, che rappresenta una grande presa di posizione da parte di un atleta famoso della nostra Serie A, è stato uno dei passaggi più belli. “In un mondo ideale – ha dichiarato Ekdal – nessuno dovrebbe sentirsi a ... tpi

