Omofobia, M5s: “Con lo sport si può battere”. Albin Ekdal chiede ai giocatori gay di fare coming out (Di martedì 4 febbraio 2020) Al convegno 'sport vs Omofobia, una partita da vincere', organizzato al Parlamento Ue, il giocatore della Sampdoria Albin Ekdal, ha lanciato un video-denuncia in cui invita gli sportivi gay a fare coming out. "Auspichiamo che anche il mondo dello sport possa recitare un ruolo da protagonista nella battaglia contro l’Omofobia", ha detto l'eurodeputata M5s Beghin. fanpage

M5S_Europa : Ogni anno centinaia di giovani lasciano il mondo dello sport a causa dell'omofobia. Una vergogna che va combattuta… - Patrizia_Monica : RT @M5S_Europa: #omofobia Auspichiamo che anche il mondo dello sport possa recitare un ruolo da protagonista in questa battaglia perché rap… - IanoS59 : @M5S_Europa @beghin_t @Coninews L'omofobia non esiste. È solo un invenzione per reprimere il libero pensiero di chi… -