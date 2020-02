“Oddio!”. Brutto incidente per Barbara Alberti nella casa del GF Vip. Cosa è successo (Di martedì 4 febbraio 2020) Paura ma niente conseguenza grave per la povera Barbara Alberti. La donna ha infatti avuto un piccolo incidente casalingo nella casa del Grande Fratello Vip. È emerso il tutto dopo che Alfonso ha mostrato l’incidente accaduto a Barbara Alberti in diretta tv. Si è trattato di una piccola testata avvenuta all’interno della casa del GF VIP. Nel video mostrato in puntata si vede la concorrente Barbara Alberti che mentre si trovava nel piccolo giardino della casa, ha infatti picchiato la testa contro il vetro della porta finestra che sporge in giardino. Il piccolo incidente avvenuto alla donna ha fatto temere tutti i concorrenti della trasmissione ma per fortuna l’attrice non ha riportato nulla di grave ed ha affrontato nel migliore dei modi il resto della puntata senza riscontrare nessun problema. La donna è rimasta stordita per qualche secondo, ma per fortuna non è accaduto nulla di ... caffeinamagazine

