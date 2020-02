Nuovo stadio San Siro, Sala: “Sono ottimista, Inter e Milan più vicine alle nostre richieste” (Di martedì 4 febbraio 2020) Milan, Inter e Comune più vicini a un accordo sul Nuovo stadio a San Siro, parola del sindaco Beppe Sala. Le due società lo scorso 21 gennaio hanno presentato i nuovi progetti, modificati per rispettare i paletti posti da Palazzo Marino. Quindi volumetrie ridotte, impatto ambientale minimo, ma soprattutto l’impianto del Meazza ancora in vita, ridimensionato e trasformato nel fulcro di una nuova cittadella dello sport da far sorgere a fianco del Nuovo stadio, che sia la Cattedrale proposta da Populous o gli anelli intrecciati pensati da Manica-Sportium. “Divento più ottimista, perché credo che le due società si stiano avvicinando alle nostre richieste, che erano molto semplici: salvare san Siro, non tanto come vestigia del passato, ma per farne una realtà viva e non abbatterlo”, ha detto il sindaco Sala a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Fondazione ... ilfattoquotidiano

SkySport : Stadio #Milano: #Inter, #Milan e #Comune più vicini sul nuovo #SanSiro - fattoquotidiano : Nuovo stadio San Siro, Sala: “Sono ottimista, Inter e Milan più vicine alle nostre richieste” - TutteLeNotizie : Nuovo stadio San Siro, Sala: “Sono ottimista, Inter e Milan più vicine alle nostre… -