Nuove corse bus, Angela Russo ringrazia l'amministrazione e la Trotta (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Angela Russo, presidente della Commissione Mobilità del Comune di Benevento. "Una nuova linea di trasporto pubblico urbano farà da collegamento tra le principali fermate della città di Benevento e il Centro Commerciale "I Sanniti", un servizio rivolto ai cittadini nell'ambito di un piano di mobilità sostenibile, studiato sia per mantenere il traffico locale scorrevole e regolare, sia per dare la possibilità, anche a chi ha difficoltà di spostamento, di potersi recare a fare la spesa con mezzi pubblici. Il dialogo con la dirigenza della struttura commerciale è stato fondamentale per configurare un percorso agevole, nonché una serie di servizi aggiuntivi, come per esempio la vendita dei ticket presso la ricevitoria all'interno del centro. Mi preme ringraziare il Sindaco Clemente Mastella, ...

