Nozze Worldline-Ingenico: nasce il colosso europeo del fintech (Di martedì 4 febbraio 2020) Foto: Getty Images Novità nel mondo dei pagamenti digitali. Il colosso francese dei servizi commerciali e finanziari Worldline acquista la connazionale Ingenico, leader europea nelle soluzioni di pagamento elettronico, per creare il quarto gruppo mondiale più importante nel settore fintech. L’accordo, tutto europeo, prevede da parte di Worldline l’acquisto dell’81% di azioni e del 19% in contanti, il che assegna a Ingenico un valore aziendale di 7,8 miliardi di euro, con un premio del 17% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni dello scorso venerdì 31 gennaio. Una prima offerta prevede uno scambio di 11 azioni Worldline e 160,5 euro cash in cambio di 7 azioni di Ingenico, ma agli azionisti verrà anche data la possibilità di scegliere anche una seconda offerta composta da 56 azioni Worldline in cambio di 29 azioni Ingenico e 123 euro per ogni azione del gruppo. I ricavi proforma ... wired

