Non pesano i quattro anni di vita al Samsung Galaxy S7: aggiornamento di gennaio in arrivo (Di martedì 4 febbraio 2020) Arrivano in queste ore nuove voci riguardanti il Samsung Galaxy S7, che cambiano per l'ennesima volta le carte in tavola per uno smartphone che è stato lanciato sul mercato quasi quattro anni fa. Sono trascorsi pochi giorni dal nostro approfondimento in merito alla patch di dicembre che è stata resa disponibile per il pubblico italiano, almeno per quanto riguarda i modelli no brand, ma oggi 4 febbraio occorre fare un altro step a sorpresa. Cerchiamo dunque di capire cosa sia lecito attendersi a stretto giro. Le novità del 4 febbraio per il Samsung Galaxy S7 Secondo le notizie riportate pochi minuti fa da SamMobile, più in particolare, nonostante in queste ore siano state diffuse le informazioni preliminari sulla patch di febbraio da parte del produttore coreano, per il Samsung Galaxy S7 occorre concentrarsi sull'aggiornamento precedente. Sostanzialmente, mentre molti smartphone e ... optimaitalia

GioPao9 : Non pesano i quattro anni di vita al #SamsungGalaxyS7: aggiornamento di gennaio in arrivo - OptiMagazine : Non pesano i quattro anni di vita al Samsung Galaxy S7: aggiornamento di gennaio in arrivo - toniamessi : @LinoPellegrino @georgts_ Io non mi offendo, le parole pesano a secondo della bocca da cui escono. Mostrando fiera la mia napoletanitá. -