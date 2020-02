Non ha il coronavirus il 17enne italiano rimasto a Wuhan (Di martedì 4 febbraio 2020) Il ragazzo 17enne di Grado rimasto in Cina non ha il coronavirus. È quanto si apprende dalle fonti della Farnesina, che tolgono ogni dubbio circa la salute dell’unico italiano che non è rimpatriato domenica notte insieme ad altri 56 connazionali. La febbre alta al momento dell’imbarco Il giovane sarebbe dovuto rientrare l’altroieri, insieme agli altri italiani presenti a Wuhan, con l’aereo messo a disposizione dall’Aeronautica militare. Al momento dei test precedenti l’imbarco però, il ragazzo aveva 39 di febbre. Da qui il divieto di partire e l’obbligo di sottoporsi a nuovi test per scongiurare, come poi si è verificato, la presenza del coronavirus. Ora il liceale, che si trovava in Cina dallo scorso agosto, è stato sistemato in un BnB di Wuhan. La febbre gli è risalita dopo il calo registrato durante i test effettuati allo scalo internazionale cinese. Sono con lui due ... thesocialpost

AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… - stanzaselvaggia : In questo continuo sottolineare che il coronavirus sia stato isolato da tre donne (pensate, non una, ma addirittura… - RobertoBurioni : Se guidate con prudenza e non fate incidenti questo non significa che essere prudenti è inutile. Vale lo stesso per… -