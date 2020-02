Non capisce l’americano e pensa di aver vinto al gratta e vinci solo 4mila dollari ma il biglietto valeva 1,8 milioni di dollari (Di martedì 4 febbraio 2020) Un uomo portoghese, Joao Luis Da Ponte che non conosceva l’americano era a New Bedford, negli Stati Uniti d’America e ha acquistato un biglietto della lotteria. Quando si è accorto che il biglietto era vincente si è rivolto ad una signora che gli avevano detto dava subito i soldi vinti in cambio di una piccola percentuale. L’uomo si è recato da questa donna, tale Maria Oliveira e le ha detto che aveva vinto 4.0000 dollari non capendo che in realtà il biglietto era vincente per 1,8 milioni di dollari. La donna gli ha dato la cifra che lui aveva richiesto trattenendo una piccola percentuale. Quando poi l’uomo si è reso conto di aver sbagliato ha provato a rintracciarla ma la donna ha negato di aver avuto da Joao Luis Da Ponte alcun biglietto. Questa vicenda è stata riportata dal quotidiano locale The Boston Globe a cui l’uomo ha riferito di essere stato ... baritalianews

