"No alla psicosi" da coronavirus. L'appello di Conte alla politica (Di martedì 4 febbraio 2020) Evitare allarmismi e psicosi collettive per una gestione efficace dell'emergenza coronavirus. Mentre imperversano le polemiche per la richiesta dei governatori del Nord di non fare rientrare a scuola i bambini di ritorno dalla Cina, e si moltiplicano i casi di intolleranza nei confronti dei cittadini della Repubblica Popolare - l'ultimo e più grave a Frosinone, dove una sassaiola è stata scatenata contro un gruppo di studenti - a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno riunito nella serata di lunedì gli esponenti dei partiti politici di maggioranza e opposizione. L'obiettivo è quello di creare un clima di unità attorno all'emergenza e raccogliere i suggerimenti delle forze politiche per fare fronte alle ripercussioni sociali ed economiche legate al virus. "Gratitudine per il senso di responsabilità che avete ...

