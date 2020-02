Nina Moric si scaglia ancora contro Favoloso: “Vivevo nel terrore e paura che mi cercasse di nuovo” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nina Moric continua ad attaccare l’ex fidanzato Luigi Favolso, ecco cosa ha detto su Instagram Continua la guerra tra Nina Moric e Luigi Favoloso, i due continuano ad attaccarsi sui social e nelle varie trasmissioni televisive. Da settimane la modella croata accusa Favoloso di averla picchiata, lui però continua a smentire. L’ex gieffino è stato ospite a Live-Non è la d’Urso, nella puntata andata in onda domenica 2 febbraio su Canale 5, dove ha accusato l’ex fidanzata di essere una bugiarda, a detta sua i lividi mostrati in foto sono solo interventi chirurgici. Ieri Nina Moric è tornata ad attaccare l’ex fidanzato tramite una Instagram Stories. Tra le tante cose ha scritto: “L’uomo non ha il diritto di alzare le mani sulla donna per nessun motivo. Non vi da diritto di accusarmi che sono la vergogna per tutte le donne che hanno subito la violenza.” La ... nonsolo.tv

