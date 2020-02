Nicotina: gli effetti collaterali e come smettere di fumare (Di martedì 4 febbraio 2020) La Nicotina è una sostanza chimica che si trova nel tabacco. Da subito, l’uso di Nicotina provoca sia una dipendenza fisica, per cui il soggetto ha bisogno della sostanza, sia una dipendenza emotiva, per cui il soggetto desidera fare uso della sostanza, nonostante sia consapevole dei rischi che questa produce sulla sua salute. La dipendenza da Nicotina si manifesta in occasioni prestabilite, ma liberarsene è importante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come smettere di fumare ed evitare gli effetti collaterali legati all’astensione. Nicotina La dipendenza da Nicotina, nota anche come “dipendenza da tabacco“, si riferisce alla dipendenza che un soggetto sviluppa nei confronti dei prodotti contenenti tabacco. Fondamentalmente, essere affetti da dipendenza da Nicotina vuol dire non riuscire a smettere di usare i prodotti che la contengono, nonostante si ... notizie

