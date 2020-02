Nedved Juventus, clamorosa stoccata contro il vicepresidente bianconero: “Se è stanco, si riposi” (Di martedì 4 febbraio 2020) Nedved Juventus- Pavel Nedved, protagonista assoluto del post partita di Juventus-Fiorentina, è stato chiamato in causa da Mario Sconcerti ai microfoni di “TMW Radio.” Il noto giornalista ha sottolineato il suo punto di vista in merito alla lite a distanza Commisso-Nedved. Il vicepresidente bianconero, al termine della sfida contro i viola, aveva invitato Commisso ad abbassare i toni, difendendo la Juventus a spada tratta. Sconcerti ha così ammesso: “Non sono d’accordo con la risposta di Nedved. È un presidente giovane che ha messo tanti soldi e ci sta che faccia una dichiarazione eccessiva. Nedved non può dire che è stufo di sentire che la Juve vince senza merito. Nedved Juventus, Sconcerti punge il vicepresidente bianconero Sconcerti ha poi aggiunto: “Si devono accettare i due rigori, il secondo non c’era. È normale accettare i rigori e discuterli. Almeno si ... juvedipendenza

