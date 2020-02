‘Ndrangheta, arrestato il latitante Domenico Romeo: si nascondeva nel suo feudo. Sfuggì a un blitz sul narcotraffico con la Colombia (Di martedì 4 febbraio 2020) Domenico Romeo era in compagnia della moglie, del figlio minorenne e di altri familiari quando la Guardia di finanza e i carabinieri hanno bussato alla porta. Non ha opposto resistenza e si è fatto ammanettare. Si è conclusa così, in un appartamento di Sant’Eufemia D’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, la latitanza del quarantenne, ritenuto affiliato alla cosca Alvaro di Sinopoli. Era irreperibile da 6 mesi. Lo scorso luglio, infatti, su richiesta della Dda di Genova il giudice per le indagini preliminari aveva emesso nei confronti di Romeo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un traffico internazionale di droga nell’ambito dell’inchiesta “Buon vento genovese”. Secondo gli inquirenti Romeo sarebbe stato il contabile della cosca Alvaro al centro di quel traffico di cocaina proveniente dalla Colombia. Stando alle indagini dei finanzieri, infatti, gli esponenti della ... ilfattoquotidiano

