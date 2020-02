‘Ndrangheta, arrestato a Genova il latitante Domenico Romeo: era ricercato dallo scorso luglio (Di martedì 4 febbraio 2020) Domenico Romeo, 40 anni, ricercato da luglio scorso, è stato arrestato nel corso dell’operazione “Buon vento genovese” condotta dalla guardia di finanza del capoluogo ligure e in collaborazione con la Dda di Genova. L’accusa che pende sull’uomo è di traffico internazionale di droga con l’aggravante mafiosa. Secondo gli investigatori, Romeo sarebbe il contabile della ‘ndrina degli Alvaro di Sinopoli che gestiva il traffico. Romeo è stato bloccato mentre si trovava a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Il blitz è scattato domenica mattina quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’appartamento dove si nascondeva Romeo, trovandolo in compagnia della moglie, del figlio minorenne e di altri familiari. Durante l’arresto, l’uomo non ha opposto alcuna resistenza. Nel corso dell’inchiesta sono stati ... open.online

