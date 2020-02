Narcotraffico, 33 arresti tra Italia e Spagna. I Carabinieri bloccano nella Capitale due organizzazioni vicine a ‘Ndrangheta e Camorra (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ in corso dall’alba di oggi, nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese, nonché in Spagna, una vasta operazione dei Carabinieri di Roma, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola. 33 le persone le misure emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, nei confronti di due diverse associazioni, una vicina alla ‘Ndrangheta e una vicina alla Camorra, interconnesse dalla mutua assistenza nello specifico settore del Narcotraffico. Contestualmente, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un sequestro preventivo riguardante beni utilizzati per la commissione dei reati o comunque acquisiti con proventi illeciti per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Anche questo provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Dda di ... lanotiziagiornale

Narcotraffico - maxi operazione della Guardia di finanza. Spunta il nome di Diabolik : 51 arresti : Spunta il nome di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, storico capo degli Irriducibili ucciso il 7 agosto a Roma, nella maxi operazione contro il Narcotraffico che ha visto impegnati 400 militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma con il supporto di elicotteri e unità cinofile,

