Napoli, giovedì 6 chiusura anticipata della Metro: test in vista della riapertura della tratta sospesa (Di martedì 4 febbraio 2020) giovedì 6 febbraio la Linea 1 della Metropolitana di Napoli anticipa la chiusura del servizio ai viaggiatori di un’ora circa. A darne nota l’Anm che spiega: “la chiusura anticipata è necessaria per consentire le verifiche con le autorità competenti e le prove tecniche propedeutiche alla riapertura della tratta Colli Aminei- Piscinola”. giovedì l’ultima corsa sia da Colli Aminei che da Garibaldi è fissata alle ore 21,24. L'articolo Napoli, giovedì 6 chiusura anticipata della Metro: test in vista della riapertura della tratta sospesa proviene da Ildenaro.it. ildenaro

