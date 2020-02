Myss Keta protagonista de “L’Altro Festival” su RaiPlay (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo lo straordinario successo del suo ultimo album PAPRIKA che l’ha definitivamente consacrata come nuova icona pop, l’angelo dall’occhiale da sera e dal volto velato M¥SS Keta approda alla 70° edizione del Festival di Sanremo per portare un po’ di Porta Venezia nella cittadina ligure. Subito dopo la fine di ogni puntata della kermesse canora, la Diva Definitiva affiancherà Nicola Savino nella conduzione de L’Altro Festival, il nuovo dopo-festival trasmesso da RaiPlay, per offrire una lettura anticonvenzionale della manifestazione ed esibirsi in alcune performance. Ma non finisce qui, giovedì 6 febbraio, M¥SS Keta salirà sul palco dell’Ariston insieme a Elettra Lamborghini per interpretare la cover di Non succederà più, storica canzone di Claudia Mori presentata al pubblico nell’edizione del festival del 1982, un brano ancora oggi amato anche dai più giovani. Tutti i pomeriggi ... domanipress

EndCent : Myss Keta conduce L’Altro Festival: il 6 duetto con Elettra Lamborghini - kurtsteinz : RT @helpmepolarizx: ragazze sono gasatissima per questo sanremo vi giuro achille lauro elettra lamborghini myss keta i canova con le vibraz… - elergumena : raga sono a 15m da Myss Keta -