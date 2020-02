MotoGP | la Honda ha presentato la moto 2020 | i fratelli Marquez pronti a strabiliare

LIVE Sport - DIRETTA 16 gennaio : vittoria del Settebello contro la Francia negli Europei - annunciate la date di presentazione di Yamaha e di Honda in MotoGP : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 16 gennaio : orari e programma 18.42 PALLANUOTO – La tensione, rispetto all’esordio con la Grecia, era ovviamente più bassa. L’avversario inferiore, ma non da sottovalutare. Il Settebello in ogni caso fa due su due agli Europei di pallanuoto 2020: alla Duna Arena di Budapest gli azzurri si impongono per 10-7 sulla Francia . La Nazionale italiana resta ...

MotoGP 2020 - ufficiale : Marc Marquez e suo fratello Alex svelano la nuova Honda il 4 febbraio : L’evento si terrà a Jakarta, in Indonesia, e sarà la prima occasione per vedere i due fratelli indossare i colori che condivideranno nel team ufficiale . Alex , che nello stesso giorno sarà impegnato nei test per collaudatori e rookie a Sepang, dovrà rapidamente volare in Indonesia. Dubbi sulle condizioni di Marc dopo le recenti dichiarazioni in un evento in Spagna.Continua a leggere

MotoGP - Wayne Rainey critica la coppia Marc-Alex Marquez in Honda : “Sarà un confronto senza mordente” : Marc Marquez -Alex Marquez in Honda ? Piace poco: è questa l’idea di Wayne Rainey , leggenda del Motomondiale e figura iconica sul finire degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 nella massima cilindrata, nell’era dei due tempi. Il tre volte iridato (dal 1990 al 1992 in sella alla Yamaha) ha infatti giudicato negativamente la nuova ac coppia ta della Honda , in vista della prossima stagione in MotoGP . Anche se Alex è ...

MotoGP - tutti i cambi di squadra del Mondiale 2020 : Zarco si accasa in Ducati al Team Avintia - Alex Marquez sbarca in Repsol Honda : Si preannunciava un inverno non troppo movimentato in vista della vera e propria rivoluzione dell’anno prossimo (quasi tutti i piloti di vertice vanno in scadenza di contratto a fine 2020 ) ma alla fine non sono comunque mancate le sorprese ed i colpi di scena per quanto riguarda il mercato piloti del Mondiale MotoGP . Il clamoroso ritiro dalle corse del cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo ha lasciato vacante una sella molto ambita ...

MotoGP - la Honda si prepara ad un netto taglio con il passato : decisione sorprendente dei vertici HRC : Secondo quanto filtra dall’ambiente Honda , pare che i vertici della HRC non vogliano rinnovare il contratto di partnership con la Repsol dopo 26 anni di collaborazione La Honda si prepara ad operare un taglio importante con il proprio passato , la Casa giapponese infatti ha intenzione di non rinnovare il contratto con la Repsol in scadenza alla fine del 2020. AFP/LaPresse Una collaborazione durata ben 26 anni che adesso rischia di non ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Inizia il lavoro in pista - Yamaha e Honda per confermarsi - Ducati per crescere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.06 In casa Yamaha Petronas, invece, si attende qualche minuto in più. Entra in azione anche Maverick Vinales in questo momento! Can you tell that they’re impatient to get going?

LIVE MotoGP - Test Jerez 2019 in DIRETTA : 25 novembre - day-1. Valentino Rossi prova la nuova Yamaha - Alex Marquez debutta con la Honda ufficiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 Aleix Espargarò fa segnare il tempo di 1:39.726 e ci regala il primo tempo ufficiale di questo Day-1 10.52 Si preparano gli ultimi dettagli anche in casa Suzuki con Alex Rins e Joan Mir che vogliono confermare le buone cose messe in mostra a Valencia Getting fired up for the #JerezTest ?

MotoGP – Marc Marquez-Honda - iniziate le trattative per il rinnovo : “devono assicurare un bel progetto” : Marc Marquez già in trattative con la Honda per il rinnovo del contratto: le parole dell’8 volte campione del mondo La stagione 2019 di MotoGp è terminata domenica scorsa, con la vittoria di Marquez a Valencia: lo spagnolo della Honda ha festeggiato quindi in grande il suo ottavo titolo Mondiale, vinto con diverse gare d’anticipo. Due giorni dopo il Gp di Valencia, sul circuito di Ricardo Tormo, è iniziata già la stagione 2020, ...