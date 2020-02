MotoGP, i risultati della terza giornata di shakedown (Di mercoledì 5 febbraio 2020) MotoGP, i risultati della terza giornata di shakedown. Ktm ancora davanti a tutti. Jorge Lorenzo ritorna in sella alla Yamaha. SEPANG (MALESIA) – La terza e ultima giornata di shakedown in MotoGP si è chiusa nel segno della Ktm. La scuderia austriaca a Sepang è stata sempre davanti lanciato un chiaro segnale agli avversari anche se il cammino è ancora lungo e ancora i ‘big’ devono scendere in pista. Questa volta il migliore è stato Pol Espargaro che ha preceduto il fratello (a bordo dell’Aprilia) Aleix e il compagno di squadra Miguel Oliveira. Un risultato da prendere con le molle visto che nessuno degli altri team ha deciso di schierare in pista i piloti ufficiali ma si è deciso di dare fiducia ai collaudatori per continuare lo sviluppo della moto. Il ritorno di Jorge Lorenzo alla Yamaha Dopo l’annuncio del ritiro dalle gare, l’ultimo ... newsmondo

