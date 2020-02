Miniere in Africa: come fare profitti a scapito dei diritti umani (Di martedì 4 febbraio 2020) Inizia oggi (lunedì 3 febbraio) a Città del Capo, in SudAfrica, la Mining Indaba, la conferenza dei principali investitori globali nel settore minerario dell'Africa. È un settore, quello delle Miniere, che produce enormi profitti e una sofferenza ancora più grande: inquinamento fuori controllo, sgomberi forzati e soprattutto condizioni di lavoro terrificanti. Proprio nello stato dove si svolge la conferenza, da quasi otto anni i 70 sopravvissuti e le famiglie dei 34 uccisi nella repressione (...) - Mondo / Africa, diritti umani, Amnesty International, Sfruttamento, feedproxy.google

amnestyitalia : Miniere in Africa: come fare profitti a scapito dei diritti umani - blackemeraldsky : RT @amnestyitalia: Miniere in Africa: come fare profitti a scapito dei diritti umani - BenedettoLopret : RT @RiccardoNoury: Investire nelle miniere africane: come fare enormi profitti a scapito dei diritti umani -