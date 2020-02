Milano, ragazzo di 21 anni ritrovato morto in un parco giochi per bambini: mistero sulle cause (Di martedì 4 febbraio 2020) Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto da un passante in un parco giochi nei pressi di piazzale Aquileia a Milano. L'identificazione del cadavere è stata possibile grazie alla tessera Atm ritrovata nel suo portafoglio. Stando a quanto riferito dalla questura di Milano, il cadavere del 21enne non presentava alcun segno di violenza: si pensa a un possibile malore, ma sono al vaglio anche altre ipotesi. fanpage

