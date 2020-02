Milano – Medical Beauty (Di martedì 4 febbraio 2020) Medical Beauty Indirizzo e Contatti Corso Lodi 50 interno 57 Milano Tel 02 83417114 Offerte Sconti Coupon Medical Beauty Vedi Offerta da € 49,90 Una, 2 o 3 sedute di criolipolisi medica da Medical Beauty Milano (sconto fino a 84%). Valido in 2 sedi Vedi Offerta da € 34,90 3 o 5 ossigenoterapie transdermiche in zona Bocconi Vedi Offerta da € 34,90 3 massaggi drenanti e riflessologie plantari al 4 Rehab Medical Fitness Beauty e Spa (sconto fino a 85%) Vedi Offerta da € 29,90 Visita nutrizionale più un controllo successivo al 4 Rehab Medical Fitness Beauty e Spa (sconto fino a 67%) Vedi Offerta da € 19,90 Visita podologica ed esame baropodometrico o in più fino a 2 dispositivi ortesici da 19,90 € Potrebbe InteressartiMilano – Dental & Medical Beauty Dental & Medical Beauty Indirizzo e …Milano – Vitae ... saldiscontioffertecoupon

SaldiCoupon : #Milano – Medical Beauty Offerta da € 49,90 Una, 2 o 3 sedute di #criolipolisi medica da Medical Beauty Milano. V… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro INFERMIERE PEDIATRICO: Società operante nel settore sanitario è alla ricerca di figure infermieristi… - PharmaPharmades : RT @pecpharma: MEDICAL DEVICES FORUM: EU #MDR745/2017 come essere pronti? 5 marzo | #Milano #RegulatoryAffairs #RegulatoryCompliance #Qual… -