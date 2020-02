Milan, Saelemaekers si presenta: «Lavoro per essere titolare» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il giocatore belga si è presentato alla stampa: «Lavorerò per eliminare i dubbi e dimostrare di essere pronto» Alexis Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan, è stato presentato oggi alla stampa. Ecco alcune dichiarazioni riportate da TuttoMercatoWeb: «Un derby è qualcosa di speciale, fa piacere giocarlo. Sono settimane particolari, se giocherò sarà fantastico». Quali sono le sue caratteristiche? «Sono entrato come terzino, un ruolo che mi piace e posso giocare bene. Posso strappare la palla dai piedi degli avversari, in fase offensiva sono molto vivace, posso dare il massimo e voglio aiutare i miei compagni. Lavorerò per eliminare i dubbi e dimostrare di essere pronto, se ci sono critiche non mi importa. Lavoro per essere titolare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

