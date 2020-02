Milan, Saelemaekers si confonde: “il mister mi ha parlato in italiano, non sapevo dove dovessi giocare” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Milan è in serie utile di risultati ma l’assenza di Ibrahimovic è risultata pesantissima nel match casalingo contro il Verona, solo un pareggio per la squadra di Stefano Pioli che continua la corsa verso la qualificazione in Europa. Esordio per Alexis Saelemaekers, l’esterno non sembra essersi ancora ambientato con il calcio italiano come conferma il diretto interessato in un’intervista a Dhnet.be: “Un momento storico, inizialmente ero un po’ teso. Soprattutto quando l’allenatore mi ha dato tutte le istruzioni in italiano che non ho capito bene. Ad essere sincero, non sapevo nemmeno dove dovessi giocare: vedendo chi usciva (Calabria ndr), ho capito che avrei giocato da terzino offensivo, visto che il Verona era in dieci. Il mio obiettivo ora è provare a diventare titolare il prima possibile. Il prossimo fine settimana ci sarà il derby, Romelu ... calcioweb.eu

