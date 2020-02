Migranti: Tribunale ministri, ‘Salvini trattò Open Arms come episodio immigrazione clandestina’ (2) (Di martedì 4 febbraio 2020) (Adnkronos) – “Piuttosto, l’Ufficio di Gabinetto assicurò il proprio supporto al ministro, su sua indicazione, mediante lo svolgimento di attività di altro tipo, ovvero, specificamente: la predisposizione di un nuovo decreto interdittivo, l’esame di eventuali iniziative giurisdizionali da adottare avverso il decreto cautelare del Tar del Lazio, previa interlocuzione con l’Avvocatura dello Stato, la comunicazione, nei rapporti con altre autorità coinvolte nella vicenda, della perdurante determinazione del Ministro”, scrivono ancora le giudici del Tribunale dei ministri di Palermo.L'articolo Migranti: Tribunale ministri, ‘Salvini trattò Open Arms come episodio immigrazione clandestina’ (2) Meteo Web. meteoweb.eu

LegaSalvini : SBARCO DI MIGRANTI A TARANTO, #SALVINI: 'DENUNCIO CONTE E LAMORGERSE, CI VEDIAMO IN TRIBUNALE' - zazoomblog : Migranti: Tribunale ministri ecco lo scambio di lettere tra Salvini e Conte su Open Arms - #Migranti: #Tribunale… - LuigiFalcon : Open Arms e migranti, Tribunale dei ministri: 'Conte spinse su Salvini per far sbarcare almeno i mi… -