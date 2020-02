Migranti: Tribunale ministri, 'Capitaneria chiese a Viminale sbarco Open Arms a Lampedusa' (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) – (Ripetizione da altra categoria) Il 14 agosto del 2019 l'ammiraglio Ispettore Nunzio Morello, del Comando generale delle Capitanerie di porto, dopo una interlocuzione con il Viminale, chiese al capo di gabinetto dell'allora ministro Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, di fare sbarcare i 164 Migranti a bordo della nave Open Arms a Lampedusa. Lo scrive il Tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per non avere fatto sbarcare i Migranti, di cui è in possesso l'Adnkronos. La decisione fu poi presa dalla Procura di Agrigento che iscrisse l'ex ministro nel registro degli indagati. "Deve poi menzionarsi, per la sua notevole rilevanza, l’interlocuzione telefonica intercorsa il 14.8.2019 tra il Capo di Gabinetto, Prefetto Matteo ... notizie

