Migranti, dissequestrata la nave Mare Jonio (Di martedì 4 febbraio 2020) Palermo, 4 feb. (Adnkronos) – Il Tribunale Civile di Palermo ha integralmente accolto il ricorso presentato dalla compagnia armatrice di per la reimmissione in possesso della nave Mare Jonio, ordinando a tutte le Autorità coinvolte di far cessare con effetto immediato il sequestro cui era sottoposta dallo scorso 3 settembre 2019. "La decisione del Giudice civile di Palermo ripristina finalmente la legalità. La Mare Jonio è di nuovo libera, dopo un sequestro illegittimo durato cinque mesi – ha dichiarato Alessandra Sciurba, presidente dell'associazione Mediterranea Saving Humans – E, dopo l'archiviazione delle accuse contro il comandante Marrone e il capo missione Casarini, questo è un altro fondamentale passo verso la cancellazione dal basso dei Decreti Salvini". "Viene sancito – prosegue Sciurba – ... notizie

