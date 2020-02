Migranti: Berlusconi, 'serve unica forza di Difesa europea contro flussi massicci' (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Con il Primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban "abbiamo discusso dei principali temi di politica italiana e internazionale. Abbiamo parlato della necessità di mettere insieme tutte le forze militari di tutti i Paesi dell’Unione europea al fine di far ritornare l’Europa ad essere una potenza militare di livello mondiale mentre adesso non conta niente". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un video postato su Facebook. "Abbiamo parlato del contrasto al terrorismo internazionale alla luce degli ultimi attentati -aggiunge- e del rischio di un’ondata massiccia di immigrazione dall'Africa contro cui appunto l’unico deterrente efficace sarebbe un'unica forza di Difesa europea". notizie

