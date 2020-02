Meteo Roma del 04-02-2020 ore 19:15 (Di martedì 4 febbraio 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di domani al nord tempo instabile con sole prevalente fino al mattino Salvo sulle Alpi di confine dove non si esclude la possibilità di qualche nevicata fino al Fondovalle al centro tempo stabile sulle regioni tirreniche centrali con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata nubi irregolari con piogge e nevicate fino a quote basse su Marche e Abruzzo al sud giornata all’insegna del maltempo invernale piogge e nevicate fino a quote basse Certo in Sardegna dove invece troveremo cieli sereni o poco nuvolosi fenomeni più intensi tra Molise e Puglia sulla Sicilia settentrionale temperature in sensibile calo su tutta la nostra penisola previsioni a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Meteo Roma del 04-02-2020 ore 19:15 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

