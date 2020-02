Meteo NAPOLI: in peggioramento alla fine di martedì. Poi VENTO e FREDDO (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà ancora inizialmente mite martedì, poi è atteso un aumento delle nubi e un rinforzo del VENTO. Mercoledì entrerà prepotentemente l'aria fredda da nord, che porterà un brusco calo termico pur con il cielo che tornerà sgombro da nubi. martedì 4: nuvoloso, molto VENTOso a tratti. Temperatura da 10°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. VENTO: in media da Sud-Ovest 17 Km/h, raffiche 55 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Mercoledì 5: quasi sereno, molto VENTOso a tratti. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. VENTO: in media da Nord 26 Km/h, raffiche 69 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri. Giovedì 6: sereno, molto VENTOso. Temperatura da 4°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in aumento. VENTO: in media da Nord/Nord-Est 30 Km/h, raffiche 76 Km/h. Zero Termico: circa 900 ... meteogiornale

