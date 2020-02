Meteo MILANO: dopo la NEBBIA, tornano SOLE ma anche GELO NOTTURNO (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà irrompere i venti da nord, che spazzeranno via nubi basse e NEBBIA. Le temperature subiranno un calo, più evidente a metà settimana, quando torneranno le gelate mattutine. Martedì 4: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 16 Km/h, raffiche 65 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Mercoledì 5: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 21 Km/h, raffiche 69 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri. Giovedì 6: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da -1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 4 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Venerdì 7: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 10°C. ... meteogiornale

fikkarulo : RT @sisco_90_: Ecco il meteo di oggi a Milano forte perturbazioni ... - zazoomblog : Allerta Meteo Milano: codice arancione per vento forte - #Allerta #Meteo #Milano: #codice - Tatiana09443805 : RT @desnos_bob: #ClimateChange ™ !!! Meteo ™ by #eu & #bce #Torino 25? #Milano 18 ? dalla #francia inizia sempre il giochetto ma le teste… -