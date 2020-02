Meteo Italia sino al 16 Febbraio, segnali d'INVERNO. Possibile FREDDO (Di martedì 4 febbraio 2020) Possibile EVOLUZIONE Meteo FINO AL 16 Febbraio Stiamo continuando a tenere d'occhio i modelli matematici di previsione in vista di metà Febbraio, una data che in qualche modo potrebbe sancire un cambiamento Meteo climatico importante. Nelle mappe a più lunga gittata s'intravede infatti qualche cenno di svolta, il ché per il momento rappresenta sì un timido segnale ma andrebbe a incastrarsi alla perfezione con il progressivo indebolimento del Vortice Polare. Indebolimento che rientrerebbe appieno nella casistica del periodo, ovvero in quel naturale processo di destrutturazione che dovrebbe condurci pian piano alla Primavera. Non è un caso, quindi, se si scorgono dinamiche propizie all'elevazione dell'Alta Pressione delle Azzorre verso nord e al contestuale scivolamento di masse d'aria fredda verso sud. Ricordiamoci che proprio la forza del Vortice Polare di questo ... meteogiornale

