Meteo Italia | entra il freddo | forti venti e crollo delle temperature

Meteo - altro che 4 Febbraio : caldo incredibile in tutt’Italia - +27°C a Catania e +25°C a Pescara. Adesso clamoroso crollo di 20°C in poche ore [DATI] : Meteo – Talmente tanto caldo che qualcuno ne ha approfittato per prendere il sole in costume in spiaggia. Oggi in Sicilia le temperature massime hanno raggiunto valori eccezionali per inizio Febbraio: +27°C a Catania, Siracusa e Lentini, +26°C a Noto e Paternò, +25°C a Francofonte e Augusta, +24°C a Palermo, Termini Imerese, Mineo, Patti, Agira e Aidone, +23°C a Messina, Caltanissetta, Sciacca, Mussomeli, Caltagirone, Riposto, ...

Allerta Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : forti nevicate sulle Alpi - irruzione fredda imminente sull’Italia : Allerta Meteo – Il nocciolo freddo subpolare è in azione sulle Alpi e sui settori elvetici. Intense nevicate, autentiche bufere, stanno interessando i settori Alpini soprattutto i versanti Est e quelli più settentrionali con accumuli importanti e fino a bassa quota e con venti intensi, fino a oltre 130/140 km/h. Ma la circolazione settentrionale instabile sta prendendo piede oramai su gran parte del Paese, con rinforzi di venti da ...

Meteo Italia sino al 16 Febbraio - segnali d'INVERNO. Possibile FREDDO : Possibile EVOLUZIONE Meteo FINO AL 16 Febbraio Stiamo continuando a tenere d'occhio i modelli matematici di previsione in vista di metà Febbraio, una data che in qualche modo potrebbe sancire un cambiamento Meteo climatico importante. Nelle mappe a più lunga gittata s'intravede infatti qualche cenno di svolta, il ché per il momento rappresenta sì un timido segnale ma andrebbe a incastrarsi alla perfezione con il progressivo ...

Previsioni Meteo 5 febbraio : clima impazzito - 27° C a Torino e domani Italia sottozero : Le Previsioni meteo per mercoledì 5 febbraio vedono l'Italia colpita da venti di tempesta e un crollo delle temperature. Ieri battuti i record di caldo a Torino e Cuneo, termometri fino a 27°C, mai così caldo a febbraio. E domani neve e gelo al Centro-Sud, temperature giù di 15°C, Bora sull'alto Adriatico, proibitive le condizioni dei mari.Continua a leggere

Meteo Italia sino al 15 Febbraio - MITE Anticiclone prima dell'INVERNO : POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 15 Febbraio Siamo in attesa di un rapido cambiamento delle condizioni Meteo climatiche, un cambiamento che nell'arco di un sol giorno ci catapulterà dalla primavera anticipata nel cuore dell'INVERNO. L'Alta Pressione africana, responsabile del caldo anomalo che sta investendo mezza Europa, verrà scalzata da un'irruzione artica molto fredda e profonda. Come paventato sul finire della settimana ...

Meteo - la Candelora porta l’Anticiclone Africano : caldo anomalo in tutt’Italia - domani +22°C in Piemonte e +24°C al Sud : Domenica della Candelora dal clima eccezionalmente mite in tutt’Italia, soprattutto sulle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e nelle Regioni Adriatiche. Ma nel pomeriggio il foehn ha fatto impennare le temperature anche nelle zone del Nord/Ovest a ridosso delle Alpi, mentre la nebbia ha mantenuto più fresco il clima nel cuore della pianura Padana. Ecco le massime odierne: +21°C a Olbia, +20°C a Catania, Cagliari, Pescara, Siracusa e ...

Meteo Europa : imponente irruzione fredda in arrivo - temperature giù anche in Italia : PREVISIONI Meteo: in questi giorni un'area di alta pressione di origine africana sta prendendo piede nel Mediterraneo portando a temperature primaverili. Tuttavia questo tepore avrà vita breve, in quanto sarà scalzato dall'arrivo di un minimo di pressione in quota proveniente dal nord Europa e diretto principalmente verso il nostro versante Adriatico ed il Sud Italia. Il calo delle temperature previsto su tutto il continente europeo sarà ...

Previsioni Meteo - confermata l’irruzione del 5-7 Febbraio : 48/60 ore d’inverno sull’Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo – Una gentile concessione dell’alta pressione. Si configura così il raid freddo confermato tra il 5 e il 7 Febbraio prossimi. Le condizioni bariche a scala euro-atlantica, per quanto temporaneamente favorevoli a circolazione da Nord, non sono in dichiarato assetto invernale. Lo strappo artico capiterà in maniera quasi fortuita, riuscendo con un buon tempismo ad approfittare di un temporaneo allungo meridiano ...

Meteo e clima Alpi Italiane : Gennaio 2020 mite e secco - ma la neve è abbondante : clima E Meteo: questo mese di Gennaio 2020 è stato caratterizzato dalla presenza di robuste cellule di alta pressione, che hanno regalato tempo sostanzialmente mite ed asciutto sulle zone Alpine, mentre le condizioni Meteo sulle pianure sono state caratterizzate da inversioni termiche (soprattutto sulla Valpadana centro-orientale). La stazione Meteorologica trentina del Monte Paganella si trova a 2121 m di altezza al di sopra della città di ...

Meteo Italia - allarme CALDO RECORD dopo i Giorni della Merla : inizio Febbraio shock con un Super Anticiclone Africano [MAPPE e DATI] : Grave escalation del CALDO in tutt’Italia: oggi i Giorni della Merla si concludono con temperature pazzesche al Nord Italia, ai limiti dei RECORD di CALDO mensile. Nel pomeriggio, infatti, la colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura +15°C a Milano, Torino, Parma, Modena e Reggio Emilia, +14°C a Bologna, Genova, Brescia, Ferrara, Bergamo, Como, Varese e Aosta, +13°C a Novara, Cremona, Mantova, Cuneo, Piacenza e Biella, +12°C a ...

Meteo Italia - a febbraio cambia tutto. Brutte sorprese : ecco cosa ci aspetta : Ormai la voce circola ovunque: nei prossimi giorni si prevede una ‘sciabolata’ artica. E tutto viene giocato ancora una volta dal Vortice Polare. Il mese di febbraio si preannuncia davvero imprevedibile, o meglio ‘anomalo’. Le previsioni Meteo annunciano un drastico cambiamento climatico. Infatti se i primi giorni del mese verranno condizionati dall’alta pressione di origine africana, che farà pregustare ...

Meteo - estate 2020 da record?/ Previsioni allarmanti : caldo tropicale sull'Italia : Meteo, sarà un'estate 2020 da record? Le prime Previsioni per i prossimi mesi sono allarmanti: ecco il parere degli esperti.