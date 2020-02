“Mentre Luca moriva”. Omicidio Sacchi, nuove prove contro Anastasia e Princi. Cosa c’era nell’auto (Di martedì 4 febbraio 2020) Omicidio Luca Sacchi, le indagini vanno avanti a tamburo battente. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori sempre Anastasia, la fidanzata di Luca intorno alla quale si addensano nubi sempre più scure. Dalle prime ore le sue dichiarazioni non avevano convinto del tutto e adesso, che la pista della compravendita di droga finita male sembra ormai accertata, ecco che spunta un nuovo particolare. A svelarlo è il Messaggero che scrive come gli inquirenti siano tornati a far luce sull’auto di Anastasia ,spostata in fretta e furia dall’amico Giovanni Princi. L’ipotesi è che al suo interno ci fossero altri soldi. “In assenza di plausibili e lecite spiegazioni – si legge nel documento del Riesame– è ragionevole ritenere che nell’auto con cui la Kylemnyk era giunta al pub quella sera ci fosse qualCosa da occultare con assoluta urgenza, verosimilmente la restante somma di denaro, oltre ... caffeinamagazine

