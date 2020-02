Mediaset contro Sanremo: film da Oscar su Canale 5, prime tv su Italia 1 (Di martedì 4 febbraio 2020) Mediaset contro Sanremo: film come controprogrammazione da Festival, Oscar su Canale 5 e prime tv su Italia 1 Italia 1 ha giocato d’anticipo e già ieri sera lunedì 3 febbraio ha proposto in prima tv free A Quiet Place, svelando la strategia Mediaset contro Sanremo: i film. Forse la scelta più semplice e più ovvia ma se da un lato ci sono le canzoni dall’altro è meglio proporre qualcosa di alternativo in tutti i sensi. Certo su Canale 5 ci penserà anche Striscia La Notizia che coprirà bene o male la prima ora del Festival, ma Mediaset contro Sanremo schiera su Canale 5 e Italia 1 una sfilza di titoli tra prime tv, commedie e pellicole cult. Martedì 4 Martedì 4 prima sera di Festival ma Italia 1 abdica ai film: meglio un riassuntone de La Pupa e il Secchione e viceversa (leggi qui). Su Canale 5 si ride con Ma che Bella Sorpresa con Claudio Bisio, professore milanese lasciato ... dituttounpop

