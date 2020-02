Me ne frego: il testo della canzone presentata da Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Me ne frego: testo e significato della canzone di Achille Lauro a Sanremo 2020 ME NE frego – Dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2020, giunto alla sua 70esima edizione. Tra i 24 cantanti in gara c’è anche Achille Lauro con la sua canzone “Me ne frego” scritta da L. De Marinis – D. Petrella – E. Manozzi – M. Ciceroni – L. De Marinis – D. Dezi – D. Mungai. TUTTE LE NOTIZIE SUL Festival DI Sanremo 2020 Ma qual è il testo della canzone di Achille Lauro Me ne frego? Di cosa parla? E il significato? Vediamo insieme tutte le informazioni. Il testo di Me ne frego Sì Noi sì Noi che qui Siamo soli qui Noi sì Soli qui Fai di me quel che vuoi sono qui Faccia d’angelo David di Michelangelo Occhi ghiacciolo Dannate cose che mi piacciono Ci son cascato di nuovo Ci son cascato di nuovo Pensi sia un ... tpi

RickyGol22 : RT @RickyGol22: Achille Lauro porta a Sanremo un testo che si intitola 'Me ne Frego' e si presenta sul red carpet in canottiera e pantaloni… - Jessthesohodoll : RT @RickyGol22: Achille Lauro porta a Sanremo un testo che si intitola 'Me ne Frego' e si presenta sul red carpet in canottiera e pantaloni… - xxmaraurdersmap : RT @RickyGol22: Achille Lauro porta a Sanremo un testo che si intitola 'Me ne Frego' e si presenta sul red carpet in canottiera e pantaloni… -