Matteo Spagnolo, dal campetto del quartiere alla Nazionale a 17 anni: storia della promessa del basket che studia da ‘big’ nel Real Madrid (Di martedì 4 febbraio 2020) Quando adesso la sveglia suona al mattino presto nel centro sportivo di Valdebebas, a Matteo Spagnolo deve sembrare un gioco da ragazzi infilarsi le scarpe e la canotta del Real Madrid per andare ad allenarsi in palestra prima di prendere lo zaino e sedersi sui banchi di scuola. Perché, anche se ha solo 17 anni, il ragazzo di strada ne ha già fatta. E sa bene che la convocazione nella Nazionale maggiore di basket per le due partite di qualificazione a Eurobasket 2021 decisa dal ct Meo Sacchetti è solo uno dei frutti di quando, a 12 anni, una volta al mese, il giovedì pomeriggio dava un bacio a papà Fabio, mamma Valeria e la sorellina Roberta prima di salire da solo sul pullman di linea che da Brindisi lo avrebbe portato nella Capitale per tre giorni di allenamenti con la Stella Azzurra Roma. La domenica rientro a tarda sera, via a letto e il lunedì ricominciava la rumba. Era uno ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Matteo Spagnolo, dal campetto del quartiere alla Nazionale a 17 anni: storia della promessa… - hbpmar13 : Il grandissimo allenatore ?? ha scartato dalle convocazioni i giocatori del Brindisi, CASO STRANOOOO Ma comunque è u… - supportersmagaz : La 'nuova fase' riparte da Spissu, Matteo Spagnolo e Bortolani. Poi Akele, Toté e Mezzanotte. Raduno dal 17 febbrai… -