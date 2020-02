Maria De Filippi da scandalo perdendo le stffe: “Sei uno stro*zo”. Rivelata la tresca in tv (Di martedì 4 febbraio 2020) La storia di Ernesto e Lucia a C’è Posta per Te Nel quarto appuntamento di C’è Posta per Te, Maria De Filippi si è trovata ad affrontare una storia di tradimento. I protagonisti erano Ernesto e Lucia. Quest’ultima, nonostante tutto ha deciso di perdonare il consorte con il quale ha messo al mondo tre figli. Ma il perdono nello studio del programma di Canale 5 non è arrivato subito. Infatti determinante è stato l’intervento della padrona di casa Maria De Filippi che, grazie alla sua determinazione è stata in grado di far aprire la busta alla donna. Un gesto che ha diviso il pubblico a metà: una parte era d’accordo e l’altra no. Il gesto di Maria De Filippi non piace: polemiche sui social network Nonostante l’abbia tradita per tre anni con un’altra donna, Lucia continua ad essere follemente innamorata di Ernesto. E proprio grazie a questo ... kontrokultura

