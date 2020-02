Mamma partorisce e chiede al papà di fare una foto al nascituro ma la reazione del papà è la più divertente (Di martedì 4 febbraio 2020) Che la donna sia più forte dell’uomo questo è fuori discussione, che si capace di sopportare dolori ed emozioni nella quotidianeità che un uomo a fatica tollera anche questo è un dato acquisito, che si sprecano le battute sull’uomo che con 36.9 di temperatura ha bisogno di un letto e della Mamma, a qualunque età, anche questo è dato certo. Dunque, non stupisce la foto che sta circolando sul web in questi giorni che riprende una Mamma sorridente, serena e rilassata dopo pochi minuti dal parto, che una passeggiata non è, mentre il marito stesa a terra circondato dai medici perché non ha retto all’emozione. Non sorprende ma fa ridere e fa anche riflettere. Il papà che avrebbe solo dovuto assistere al parto non ha retto ed è svenuto rispetto alla Mamma che nonostante le fatiche del parto, l’emozione e i dolori fisici appare sorridente e tranquilla. La natura umana è differente e ... baritalianews

infoitestero : Coronavirus | Mamma contagiata partorisce figlia sana | FOTO - LauraritaRita : La mamma del cretino partorisce ovunque?? Brexit, il volantino shock in un condominio: 'Da oggi qui si parlerà solo… - Pamela56132182 : @caotica1989 @IPNOKlaster Io penso che diventare mamma fa parte dell essere donna ,in linea di massima quando si pa… -