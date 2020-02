Maltempo Marche: danni e disagi nel Maceratese, forte vento anche domani (Di martedì 4 febbraio 2020) Il forte vento ha provocato danni e disagi durante la giornata a causa nelle Marche. A Camerino si è staccata la guaina di copertura di un edificio e il Comune ha deciso la chiusura della strada sottostante per via dei pezzi finiti sulla carreggiata. Si tratta di via Narco fino all’intersezione con via Venanzi ed è stato interdetto, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco e della polizia locale, anche l’uso di parte dell’area di parcheggio in via Beata Battista Varano. A Tolentino gli operai del settore manutentivo dell’Ufficio tecnico comunale sono stati impegnati fin dalla prima mattina per rimuovere soprattutto alberi e rami caduti a terra o sulla sede stradale. Oltre ai coppi e alle pianelle che sono crollate a terra dai tetti del centro storico. Dalle 9:30 è stata chiusa al traffico la strada provinciale che collega Tolentino con San Severino Marche a ... meteoweb.eu

