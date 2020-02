Maltempo, il vento sferza l’Italia: danni da Nord a Sud, il punto della situazione (Di martedì 4 febbraio 2020) Il forte vento sferza sull’Italia interessata in queste ore da violente raffiche che stanno causando danni e disagi da Nord a Sud. In Alto Adige ci sono state raffiche fino a 198 Km/h, mentre in Lombardia il vento ha obbligato gli operatori alla chiusura delle piste da sci. In Sicilia il vento sta causando disagi soprattutto a Messina, dove il tram si è dovuto fermare. Preoccupano anche alcune palme potenzialmente pericolose nel Viale San Martino, una delle principali vie della città. situazione analoga in Emilia Romagna dove sono stati effettuati alcune decine di interventi dei Vigili del Fuoco di Bologna per danni causati dal forte vento che soffia sulla città e sulla provincia. A San Lazzaro, in particolare, verso le 13 le raffiche hanno abbattuto un albero che e’ caduto a pochi metri dalla pensilina di una fermata dei bus in via Kennedy. Non ci sono stati ... meteoweb.eu

