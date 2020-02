Maltempo Brasile, sale a 58 il bilancio delle vittime a Minas Gerais: ritrovato il corpo di un bambino di 10 anni (Di martedì 4 febbraio 2020) sale purtroppo a 58 il numero delle vittime del Maltempo nello Stato brasiliano di Minas Gerais. Secondo la Protezione civile locale, il bilancio è stato aggiornato in seguito al ritrovamento del corpo di un bambino di 10 anni, scomparso dopo essere stato trascinato dalla corrente di una cascata durante un temporale a Esmeraldas, nell’hinterland di Belo Horizonte. Le autorità consideravano il bambino come l’unico disperso nello Stato a causa delle forti precipitazioni, iniziate a ottobre 2019, ricorda il portale di notizie G1. 196 città in diverse regioni di Minas Gerais sono in stato di emergenza a causa delle piogge. Tutti i relativi decreti sono già stati riconosciuti dal governo federale. La misura è valida per 180 giorni e consente azioni più rapide per il recupero dei danni e l’assistenza alla popolazione.L'articolo Maltempo Brasile, sale a 58 il bilancio ... meteoweb.eu

