Malta ha un nuovo premier, ma i nodi rimangono irrisolti (Di martedì 4 febbraio 2020) A Malta è cambiato il governo, c’è adesso un nuovo primo ministro che dallo scorso 13 gennaio ha ufficialmente sostituito l’uscente Joseph Muscat. Tuttavia, il contesto politico interno al piccolo ma strategico Stato situato nel cuore del Mediterraneo, appare invariato. E questo nonostante gli echi del caso di Dafne Caruana Galizia nei mesi scorsi avevano attivato una società civile che, nelle piazze e sui social, si è riunita per protestare contro la corruzione. Il nuovo premier è Robert Abela, figlio dell’ex presidente della Repubblica George Abela. A lui è affidato il non facile compito di ridare un minimo di credibilità alla classe politica maltese e, in primo luogo, al suo Partito Laburista. Come si è arrivati alla nomina di Robert Abela Tutto parte dagli sviluppi della vicenda su Dafne Caruana Galizia, la giornalista maltese uccisa il 16 ottobre 2017 da un ... it.insideover

sigma_tao : Buttigieg nacque a Malta nel 1947, primo degli otto figli di Anthony e Maria cominciò la sua carriera accademica… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: La @openarms_fund alle 4,50 oggi vicina alle coste della Sicilia. Dopo il no di Malta, aspetta il solito porto 'a rota… - AdriJuve64 : @CapederArmanda @a_meluzzi PERCHè A MALTA C'è UN GOVERNO CHE HA LE PALLE MENTRE IN ITALIA C'E' UN GOVERNO DI… -