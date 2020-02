Ma quale Coronavirus? Se volete capire le mosse della Bce guardate la Svezia (Di martedì 4 febbraio 2020) Leaviss (M&G): La Riksbank ha già riazzerato i tassi, se arriveranno buone notizie dall’economia aumenterà anche la pressione dei falchi su Lagarde ilsole24ore

ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - emenietti : su @ilpost proviamo a raccontare le cose per quello che sono (o per quanto se ne sa) senza allarmismi. in questi gi… - Capezzone : Tra il #coronavirus e gli #involtiniprimavera non so quale sia la minaccia più temibile. -