M5S ritorna in piazza ripartendo dalla battaglia storica contro i vitalizi (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Movimento 5 stelle scenderà in piazza sabato 15 febbraio contro i “privilegi”, sulla questione dei ricorsi contro il taglio dei vitalizi.“La guerra che abbiamo iniziato dieci anni fa è ancora in corso. Una guerra gentile. Ma pur sempre una guerra! contro soprusi e privilegi. contro la casta. contro chi non si accontenta mai. Adesso la vecchia classe politica si vuole persino tenere i vitalizi, ma noi non ci stiamo. Sabato 15 febbraio scendi in piazza con noi, a Roma, per fermare chi vuole riportare in vita questo assurdo privilegio. Serve un esercito di cittadini con l’elmetto che chiamiamo in piazza per fermare l’odioso privilegio dei vitalizi”. Così la vicepresidente del Senato, la pentastellata Paola Taverna, in un video pubblicato nella sua pagina Facebook nel quale con l’ hashtag #Stopvitalizi lancia la ... huffingtonpost

Rivoluzione M5S - Di Maio modifica lo Statuto. Lascia Bugoni - ritorna Di Battista : modifica to lo Statuto M5s. I fondi residui non andranno più a Rousseau ma al fondo per la microimprenditorialità. ROMA – modifica to lo Statuto M5s. In attesa degli Stati Generali di marzo, il capo politico Luigi Di Maio ha deciso di intervenire in prima persona sulla vicenda ed effettuare una modifica fondamentale per il futuro dello stesso partito. I fondi residui versati per le rendicontazioni non andranno più a Rousseau, come ...

Mark Caltagirone ritorna : Alessia Bausone - Candidata M5S Calabria anche lei nella rete : anche Alessia Bausone , Candidata M5S Calabria , rivela di essere stata contattata da Mark Caltagirone Si continua a parlare di Mark Caltagirone , l’uomo fantomatico che doveva sposare Pamela Prati. A rivelare un episodio inedito su questa figura che ha tenuto banco per mesi in tv è Alessia Bausone . anche lei come Pamela Prati è stata contattata da Caltagirone . La Bausone è Candidata del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali in ...

M5S. Di Maio : ritornare tra la gente : 16.03 "E' un momento particolare per il M5S, ce la faremo ancora una volta a riprenderci.Dobbiamo solo rigenerare i nostri obiettivi.Nulla è perduto".Così il capo politico, Di Maio. Rimboccarsi le maniche e tornare tra la gente,"ascoltare la base", la ricetta, perchè "se il Movimento continua a stare solo nei palazzi 'si intossica'". E poi una campagna di informazione e comunicazione a tamburo battente.L'obiettivo è "controinformare" rispetto ...

zazoomnews : M5S ritorna in piazza ripartendo dalla battaglia storica contro i vitalizi - #ritorna #piazza #ripartendo #dalla - CarieriF : RT @HuffPostItalia: M5S ritorna in piazza ripartendo dalla battaglia storica contro i vitalizi - danstellina : Con l'elmetto? Ahahahahah -