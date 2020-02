Luino: auto sfonda le porte del supermercato e finisce tra gli scaffali | FOTO (Di martedì 4 febbraio 2020) Un’auto ha sfondato la porta d’emergenza del supermercato ed è finita in mezzo alle corsie, tra gli scaffali dei prodotti. Il singolare incidente si è verificato ieri mattina a Cadegliano Viconago, in provincia di Varese, a ridosso del confine con la Svizzera. Alle 10,30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nell’area commerciale situata sulla SS 233 del Sempione per operare su incidente stradale. Si sono trovati di fronte una scena davvero insolita: per cause in fase di accertamento, la conducente di un’autovettura ha sfondato le vetrate di un supermercato e ha percorso alcuni metri tra gli scaffali. su Il Notiziario. ilnotiziario

