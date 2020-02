Luigi Di Maio beccato con la sua fidanzata: chi è Virginia [FOTO] (Di martedì 4 febbraio 2020) Luigi Di Maio incarna l’immagine perfetta dell’uomo che fa politica e che tende a tenersi lontano da scandali e gossip; negli ultimi giorni è stato però beccato in una passeggiata privata con la sua fidanzata da Diva e Donna. Ma sapete chi èl’i Virginia? Scopriamolo insieme. Luigi Di Maio e Virginia La loro storia d’amore prosegue ormai da molti mesi, ma non è semplice beccarli insieme, mano nella mano, mentre passeggiano per le strade della città. @PhotoCredits Diva e Donna Virginia Saba è la donna che vediamo al fianco del Ministro degli Esteri; è una giornalista cagliaritana, classe ’82. Oggi è anche assistente parlamentare di Emanuela Corda. L'articolo Luigi Di Maio beccato con la sua fidanzata: chi è Virginia FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

