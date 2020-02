Lui è mio padre, ad Agropoli si gira un film ispirato da Papa Francesco (Di martedì 4 febbraio 2020) Terza settimana di lavorazione per il film “Lui è mio padre”, un progetto cinematografico del regista Roberto Gasparro, ispirato al nuovo “Umanesimo Ecologico” di Papa Francesco atto a riconoscere “una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura” sullo sfondo di una L’opera che si incentra sul rapporto affettivo genitoriale tra padre e figlia, è girata interamente nella città di Agropoli, terra d’origine della famiglia Gasparro, che vede lo stesso regista trascorrere nella magica località cilentana le proprie vacanze da ben 44 anni e vuol essere al tempo stesso una sorta di monito ad eliminare qualunque forma di pregiudizio nei confronti dei così detti “rifiuti” o materiali di scarto, sostenendo il pensiero di Victor Davis Hanson che recita:” La spazzatura è una grande risorsa nel posto sbagliato a cui manca l’immaginazione di qualcuno perché venga riciclata a ... ildenaro

astro_luca : A shout out to my friend Fernando, fellow @AFS-er in 1993 from Asuncion, Paraguay. Un saluto al mio amico Fernand… - solonews1011 : RT @iosonoBea: Ma guarda un po questo! Inizia lui a rompere nel mio twitt con il suo stupito commento, e dice a me di non commentare se non… - sandcastvles : RT @sadcollision: La cosa vergognosa è che stiate tutti riconoscendo il potenziale di gnocco di Pattinson solo oggi, anno domini 2020, quan… -